Капитан "Зенита" близок к возвращению в сборную Италии

Теги зенит санкт-петербургдоменико кришито

Капитан "Зенита" близок к возвращению в сборную Италии

Защитник "Зенита" Доменико Кришито вернется в сборную Италии, сообщают итальянские СМИ.

По сведениям издания, возвращение игрока в национальную команду состоится в том случае, если ее возглавит Роберто Манчини, а это, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Стоит отметить, что в последний раз 31-летний Кришито играл за сборную Италии в 2014 году.

Напомним, что Кришито покинет "Зенит" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Кришито: "Нынешний год можно назвать тяжелым для "Зенита". | http://soccernews.ru

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