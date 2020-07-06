Капитан "Зенита" Иванович выразил надежду, что Жирков продолжить играть в футбол
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович надеется, что одноклубник Юрий Жирков продолжит выступать за петербургский клуб.
"Мы год назад сидели на том же месте и я могу сказать только одно - я его больше люблю, больше уважаю. Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он еще будет долго играть, долго существовать в футболе. Динозавры как он еще существуют на нашей планете", цитирует Ивановича ютуб-канал "Зенита".
В этом сезоне 36-летний Жирков провел 19 матчей в РПЛ, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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