Капитан "Зенита" рассказал об ожиданиях от последнего матча за петербургский клуб

Капитан "Зенита" Доменико Кришито поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", который станет для него последним в составе петербургского клуба.

"Эта игра станет особенной для меня, последней за "Зенит" после семи прекрасных лет в клубе. Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку.

Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет - это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно – мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят по-русски", – приводит слова Кришито официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист возвращается в свой бывший клуб "Дженоа".

32-летний Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, провел 223 матча за клуб, забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.

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