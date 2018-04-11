Капитан "Зенита" согласовал контракт с итальянским клубом



Капитан "Зенита" Доменико Кришито покинет клуб летом, сообщает Secolo XIX.

По сведениям издания, футболист перейдет в "Дженоа" и подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. После завершения карьеры он получит должность в структуре клуба.

Напомним, что контракт Кришито с петербургским клубом истекает этим летом, поэтому он достанется "Дженоа" бесплатно.

В этом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 34 матча, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.

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