Капитан "Зенита" согласовал контракт с итальянским клубом

Теги дженоазенит санкт-петербургдоменико кришито

Капитан "Зенита" согласовал контракт с итальянским клубом
Капитан "Зенита" Доменико Кришито покинет клуб летом, сообщает Secolo XIX.

По сведениям издания, футболист перейдет в "Дженоа" и подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. После завершения карьеры он получит должность в структуре клуба.

Напомним, что контракт Кришито с петербургским клубом истекает этим летом, поэтому он достанется "Дженоа" бесплатно.

В этом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 34 матча, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: Манчини пока не хочет уходить из "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов