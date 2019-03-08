Капитан "Зенита" ярко высказался о матче с "Вильярреалом"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что думает о первой встрече матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вилльяреалом". Игра закончилась со счетом 1:3.
"Первые 25 минут мы контролировали игру, потом пропустили гол. Не первый раз, когда у нас есть проблемы при стандартах у своих ворот. Надо обратить на это внимание. У нас много проблем с этим. После этого гола мы потеряли ритм. "Вильярреал" - очень серьёзная команда. Уверенно владеет мячом, знает момент, где наказать соперника за ошибку.
Мы команда, которая много играет на эмоциях. Нам нужно больше системы, больше автоматизма. А когда уже к системе прибавляешь эмоции, становится лучше. Физически мы сегодня тоже не смогли выдержать 90 минут. Чудеса бывают, но не очень часто. Нам нужно верить. Они тоже допускали ошибки", - сказал игрок.
Ответный матч состоится 14 марта в Испании.
А еще: Главный тренер "Вильярреала" поделился эмоциями от матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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