Капитан "Зенита" ярко высказался о матче с "Вильярреалом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что думает о первой встрече матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вилльяреалом". Игра закончилась со счетом 1:3.

"Первые 25 минут мы контролировали игру, потом пропустили гол. Не первый раз, когда у нас есть проблемы при стандартах у своих ворот. Надо обратить на это внимание. У нас много проблем с этим. После этого гола мы потеряли ритм. "Вильярреал" - очень серьёзная команда. Уверенно владеет мячом, знает момент, где наказать соперника за ошибку.

Мы команда, которая много играет на эмоциях. Нам нужно больше системы, больше автоматизма. А когда уже к системе прибавляешь эмоции, становится лучше. Физически мы сегодня тоже не смогли выдержать 90 минут. Чудеса бывают, но не очень часто. Нам нужно верить. Они тоже допускали ошибки", - сказал игрок.

Ответный матч состоится 14 марта в Испании.

А еще: Главный тренер "Вильярреала" поделился эмоциями от матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru