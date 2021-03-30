Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе

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Капитанскую повязку сборной Португалии, которую выбросил Криштиану Роналду, продают на благотворительном аукционе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного сербского ребенка, который страдает атрофией спинных мышц. Стартовая цена повязки составляет три тысячи евро.

Напомним, что Роналду забил гол на 93-й минуте матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Сербия - Португалия - 2:2. Но арбитры не засчитали гол, посчитав, что мяч не пересек полностью линию ворот. Посказать арбитрам об их ошибке было некому, так как в отборе ЧМ-2022 не работают ни система определения гола, ни система VAR.

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