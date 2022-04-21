Капитану "Манчестер Юнайтед" пригрозили взорвать его дом

Фото: твиттер Харри Магуйара/Автор неизвестен

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вынужден был обратиться в полицию из-за угроз, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, дом футболиста пригрозили взорвать. Представители правоохранительных органов обследовали дом и прилегающую территорию и не нашли взрывных устройств.

Напомним, что Магуйар регулярно подвергается критике из-за своей игры.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуйар провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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