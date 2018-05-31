Капитану сборной Перу разрешили сыграть на ЧМ-2018
Швейцарский федеральный суд приостановил дисквалификацию капитана сборной Перу Хосе Паоло Герреро.
Таким образом, 34-летний футболист сможет сыграть на Чемпионате Мира-2018.
Напомним, что в декабре прошлого года футболист попался на употреблении кокаина. Впрочем, сам Герреро утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с лекарственным препаратом. Изначально ФИФА дисквалифицировало игрока на год, но затем это срок был увеличен до 14 месяцев.
Возможно, Герреро удастся избежать дисквалификации. Решение об этом будет принято позднее.
Напомним, что сборная Перу сыграет на ЧМ-2018 в одной группе со сборными Франции, Дании и Австралии.
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