Капитану сборной Турции во время интервью поднесли щетку для унитаза

Теги турцияисландия

Капитану сборной Турции во время интервью поднесли щетку для унитаза

Капитан сборной Турции Эмре Белезоглу попал в забавную ситуацию.

Турецкая команда прибыла в Исландию для матча отборочного раунда Евро-2020. Эмре общался с журналистами, но в один момент ему вместо микрофона поднесли щетку для унитаза. Человек, сделавший это, не попал в камеру и вскоре удалился.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WTF? ⠀ @fatihdogan38 @futbolarena

Публикация от 433 (@433)

Поединок между Исландией и Турцией состоится 11 июня в 21:45 (мск).

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