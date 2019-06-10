Капитану сборной Турции во время интервью поднесли щетку для унитаза

Капитан сборной Турции Эмре Белезоглу попал в забавную ситуацию.

Турецкая команда прибыла в Исландию для матча отборочного раунда Евро-2020. Эмре общался с журналистами, но в один момент ему вместо микрофона поднесли щетку для унитаза. Человек, сделавший это, не попал в камеру и вскоре удалился.

Поединок между Исландией и Турцией состоится 11 июня в 21:45 (мск).

Читайте также: Турция в домашнем матче обыграла Францию. | http://soccernews.ru