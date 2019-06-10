Капитану сборной Турции во время интервью поднесли щетку для унитаза
Капитан сборной Турции Эмре Белезоглу попал в забавную ситуацию.
Турецкая команда прибыла в Исландию для матча отборочного раунда Евро-2020. Эмре общался с журналистами, но в один момент ему вместо микрофона поднесли щетку для унитаза. Человек, сделавший это, не попал в камеру и вскоре удалился.
Поединок между Исландией и Турцией состоится 11 июня в 21:45 (мск).
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|0
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