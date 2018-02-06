Капитану "Уотфорда" грозит четырёхматчевая дисквалификация

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Капитану "Уотфорда" грозит четырёхматчевая дисквалификация

Капитану "Уотфорда" Трою Дини грозит четырёхматчевая дисквалификация за неприличный жест в матче 26-го тура АПЛ  против "Челси", сообщает The Sun.

Напомним, что форвард "шершней" неприличным жестом отпраздновал гол в ворота "синих", показав гостевой трибуне два средних пальца.

Стоит отметить, что в этом сезоне Дини уже получал длительные дисквалификации - четырёхматчевый бан за удаление в поединке 18-го тура АПЛ с "Хаддерсфилдом" и трёхматчевый бан за стычку с хавбеком "Сток Сити" Джо Алленом во встрече 10-го тура АПЛ.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл за "Уотфорд" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru

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