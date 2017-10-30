Капитану "Уотфорда" грозит трёхматчевая дисквалификация
Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать форварда "Уотфорда" Троя Дини, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, капитану "шершней" грозит бан на три матча за "неподобающее поведение".
Дини может быть наказан за эпизод в поединке против "Сток Сити", когда он вступил в стычку с полузащитником "гончаров" Джо Алленом и ударил его по лицу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4