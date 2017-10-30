Капитану "Уотфорда" грозит трёхматчевая дисквалификация

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать форварда "Уотфорда" Троя Дини, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, капитану "шершней" грозит бан на три матча за "неподобающее поведение".

Дини может быть наказан за эпизод в поединке против "Сток Сити", когда он вступил в стычку с полузащитником "гончаров" Джо Алленом и ударил его по лицу.

Также читайте: Де Брюйне: "Не думаю, что сможем пройти сезон без поражений". | http://soccernews.ru