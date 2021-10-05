Капитаны "Барселоны" недовольны Пике

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Капитаны "Барселоны" недовольны поведением вице-капитана команды Жерара Пике в ситуации с понижением заработной платы.

Как сообщает издание SC, Жорди Альба, Серджи Роберто и Серхио Бускетс недовольны тем, что Пике оказал на них давление, когда сократил зарплату, а они этого не сделали.

Напомним, что в итоге и Пике, и Бускетс, и Альба пошли на понижение зарплаты. Переговоры по аналогичному шагу с Роберто сорвались.

Также не пропустите: "Барселона" по-прежнему надеется избавиться от Умтити. | http://soccernews.ru