Капитаны "Милана" и "Интера" договорились не играть дерби еще до его официальной отмены
Капитаны "Милана" и "Интера" Леонардо Бонуччи и Андреа Раноккья договорились не играть дерби еще до его официальной отмены.
Как информирует Marca, узнав о смерти игрока "Фиорентины" Давиде Астори, защитник "россонери" позвонил своему коллеге из стана "нерадзурри", чтобы предложить ему не выводить свои команды на воскресный матч, независимо от решения, которое примет Федерация футбола страны. В стане соперника Бонуччи получил полную поддержку своей инициативы.
Напомним, что в итоге были отменены все вчерашние матчи Серии А. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 27 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Довершить начатое: "Ливерпуль" принимает "Порту"
-
Теперь без Неймара: ПСЖ принимает "Реал" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Фантастический камбэк: "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над "Кристал Пэлас"
-
"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори
Лента новостей
-
За Жоржиньо будут бороться три топ-клуба АПЛ
-
Игнашевич озвучил цель ЦСКА в Лиге Европы
-
"Рома" хочет переманить хавбека "Реала"
-
Оланаре назвал причину своего перехода в "Амкар"
-
Путин поучаствовал в видеоролике "100 дней до старта ЧМ-2018"
-
Прядкин: "Было бы здорово расширить РФПЛ до 18 команд, но сейчас оптимальный вариант – 16 клубов"
-
Ханни побывал в музее "Спартака"
-
Боярский: "Зенит практически потерял шансы на чемпионство"
-
Анри: "Окслейд-Чемберлен хорош в матчах за "Ливерпуль", в "Арсенале" он так не играл"
-
Штегер: "Боруссия" снизит нагрузки на Ройса"
-
"Челси" и "Севилья" поборются за Оливера Торреса
-
Итальянец Страмаччони уволен из "Спарты"
-
Быстров покинул "Тосно" из-за долгов клуба
-
Червиченко: "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке матча с "Амкаром"
-
Нигматуллин: "Зенит" пытается победить "Амкар" в кабинете"
-
Коэнтрау не намерен возвращаться в "Реал"
-
Дзагоев: "ЦСКА может пройти "Лион"
-
Фанаты ПСЖ ночью взрывали петарды возле отеля с игроками "Реала"
-
"Челси" на месяц потерял Давида Луиза
-
Билич продолжает требовать у "Локомотива" компенсацию за разрыв контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10