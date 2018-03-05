Капитаны "Милана" и "Интера" договорились не играть дерби еще до его официальной отмены

Капитаны "Милана" и "Интера" Леонардо Бонуччи и Андреа Раноккья договорились не играть дерби еще до его официальной отмены.

Как информирует Marca, узнав о смерти игрока "Фиорентины" Давиде Астори, защитник "россонери" позвонил своему коллеге из стана "нерадзурри", чтобы предложить ему не выводить свои команды на воскресный матч, независимо от решения, которое примет Федерация футбола страны. В стане соперника Бонуччи получил полную поддержку своей инициативы.

Напомним, что в итоге были отменены все вчерашние матчи Серии А. | soccernews.ru