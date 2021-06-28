Капитаны сборных Англии и Германии сыграют в ЛГБТ-повязках

Фото: твиттер сборной Англии

Сборные Англии и Германии примут участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Капитаны сборных Харри Кейн и Мануэль Нойер выйдут на игру в специальных повязках в радужных цветах.

Отметим, что Нойер играл в такой повязке во всех трех матчах групповой стадии.

Поединок между Англией и Германией состоится завтра, 29 июня.

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