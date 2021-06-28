Капитаны сборных Англии и Германии сыграют в ЛГБТ-повязках
Фото: твиттер сборной Англии
Сборные Англии и Германии примут участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Капитаны сборных Харри Кейн и Мануэль Нойер выйдут на игру в специальных повязках в радужных цветах.
Отметим, что Нойер играл в такой повязке во всех трех матчах групповой стадии.
Поединок между Англией и Германией состоится завтра, 29 июня.
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