Капитаны "Шахтера" и киевского "Динамо" едва не подрались в перерыве матча
Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен
Капитаны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Сергей Сидорчук и Андрей Пятов соответственно, едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, сообщает журналист Игорь Цыганык.
По сведениям источника, в также участвовали ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини и помощник главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич.
Напомним, что "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины, разгромив "Динамо" со счетом 3:0.
В чемпионате Украины "Динамо" после девяти туров лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Шахтер" на три очка. В 10-м туре клубы сыграют между собой. Матч состоится в Киеве 3 октября. Начало встречи - в 19:30 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13