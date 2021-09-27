Капитаны "Шахтера" и киевского "Динамо" едва не подрались в перерыве матча

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Капитаны "Шахтера" и киевского "Динамо" едва не подрались в перерыве матча

Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен

Капитаны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Сергей Сидорчук и Андрей Пятов соответственно, едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, сообщает  журналист Игорь Цыганык.

По сведениям источника, в также участвовали ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини и помощник главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич.

Напомним, что "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины, разгромив "Динамо" со счетом 3:0.

В чемпионате Украины "Динамо" после девяти туров лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Шахтер" на три очка. В 10-м туре клубы сыграют между собой. Матч состоится в Киеве 3 октября. Начало встречи - в 19:30 мск.

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