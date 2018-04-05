Капитуляция армейцев: ЦСКА разгромно проиграл "Арсеналу" в Лондоне

Единственному представителю РФПЛ в еврокубках московскому ЦСКА на стадии четвертьфинала Лиги Европы достался один из двух сильнейших соперников. В рамках первой схватки россияне навестили лондонский "Арсенал". В преддверии поединка многие специалисты напоминали, что у армейцев остались позитивные воспоминания от двух дуэлей против "канониров" на групповом этапе Лиги Чемпионов чуть больше десяти лет назад, когда "красно-синие" одолели английский гранд дома со счетом 1:0, а на выезде выстояли "сухую" ничью. Данный факт было приятно вспомнить и освежить в памяти, но с тех пор многое изменилось, и команда Арсена Венгера подходила к матчу в статусе явного фаворита. Не на руку ЦСКА был тот факт, что для "Арсенала" Лига Европы – последняя надежда спасти сезон. Потому как "пушкари" уже давным-давно потеряли все шансы на попадание в Лигу Чемпионов через внутренний чемпионат, а победа во втором по статусу европейском турнире как раз-таки предоставляет такую возможность. Это целиком и полностью отобразилось на стартовом составе лондонцев, которые выставили максимально боевую одиннадцатку, в том числе и с Петром Чехом в рамке ворот, обычно уступающим свое рабочее место в еврокубковых матчах резервному голкиперу. С учетом травмированных Васина, Фернандеса и дисквалифицированного Набабкина главный тренер москвичей Виктор Гончаренко так же обошелся без сюрпризов, доверив место на поле с первых минут исключительно проверенным бойцам. Хозяева очень резво начали встречу. Уже в самом дебюте игры мог открывать счет Генрих Мхитарян, но с убойной позиции армянин немного не попал в ближний угол. Тем не менее, не долго горели нули на табло "Эмирейтс", потому как уже на девятой минуте провалом обороны ЦСКА сполна воспользовался Рэмзи, который эффектно замкнул прострел от Бельерина. К чести армейцев, они тут же побежали в атаку с целью отыграться и очень скоро были вознаграждены. На 15-й минуте москвичи восстановили паритет благодаря фантастическому по красоте голу Головина, который филигранным ударом со штрафного снял паутину с "девятки" ворот Чеха. Не успели лондонцы толком разыграть мяч с центра поля, как едва не привезли себе второй, но, к сожалению, Ахмеда Мусу в самый последний момент подвела точность. Армейцам ни в коем случае нельзя было транжирить подобные моменты, потому как "Арсенал" сегодня был настроен на максимально эффективные действия. На экваторе первого тайма хозяева реализовали пенальти усилиями Ляказетта и снова вышли вперед. Как оказалось, после второго гола подопечные Венгера поймали кураж и очень быстро увеличили преимущество в счете: классный пас Озила не менее красивым ударом пяткой замкнул Рэмзи. А на 35-й минуте вслед за валлийцем дубль оформил и французский нападающий "канониров", который бильярдным ударом в ближний угол заставил капитулировать Акинфеева. Безусловно, по игре ЦСКА не заслуживал на такой разгром уже к перерыву, поэтому было очень трудно собраться на второй тайм российской команде. И тем не менее, Гончаренко удалось подобрать нужные слова в перерыве, чтобы его ребята окончательно не расклеились. Во втором тайме армейцы не пропустили, хотя "Арсенал" имел множество моментов, чтобы сделать счет совсем неприличным.

Таким образом, благодаря четырем голам в первом тайме "канониры" разгромили москвичей и сделали весомую заявку на выход в полуфинал Лиги Европы.

"Арсенал" – ЦСКА – 4:1

Голы: Рэмзи, 9 – 1:0, Головин, 15 – 1:1, Ляказетт, 23 (с пенальти) – 2:1, Рэмзи, 28 – 3:1, Ляказетт, 35 – 4:1

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Уилшер (Эльнени, 74), Мхитарян (Ивоби, 61), Озил, Ляказетт (Уэлбэк, 74)

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников, Вернблум, Муса (Хосонов, 83)

Богдан Архипенко

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