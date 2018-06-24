Капитуляция "белых орлов": Колумбия разносит Польшу
Сборные Колумбии и Польши проиграли свои стартовые матчи, а после ничьи Японии и Сенегала их очный поединок и вовсе становился решающим. Победитель получал хороший шанс на плей-офф, проигравший же вылетал из турнира.
Игра началась с серии нарушений правил, команды друг друга не жалели: сначала помощь врачей потребовалась вратарю Оспине, затем защитнику Мине. В целом же на первых минутах интереснее смотрелась Колумбия, чаще атаковала, но делала это слишком академично, защитники Польши без особых проблем пресекали попытки колумбийцев нанести удары.
Моментов в игре не было, поэтому главное событие первых 30 минут - это травма Агилара, которого на унесли с поля на носилках. Возможно, он пропустит матч третьего тура. После этого момента колумбийцы активизировались, Куадрадо отметился сольным проходом, Хуан вошел в штрафную и пробил, однако вратарь Польши выручил команду. Европейцы в этот момент подсели, и в итоге колумбийцы еще до перерыва сумели открыть счет: Родригес навесил на дальний угол вратарской, где Мина выиграл воздух и точно пробил головой.
Во втором тайме полякам необходимо было раскрываться, но команда Навалки действовала вяло, не помогли и замены, Гросицки и Теодорчик игру не усилили. Роберт Левандовски клепал голы весь сезон за "Баварию", но на ЧМ ничего не показал. Он не сумел реализовать даже выход один на один с Оспиной.
Колумбийцы же у своим возможностям отнеслись бережнее. Кинтеро получил пас от Куадрадо и разрезным пасом нашел Фалькао, который не оставил шансов Щесны. Поляки совсем опустили руки и через пять минут пропустили еще один мяч. Куадрадо показал Левандовски, как нужно реализовывать выходы один на один. Могли забить колумбийцы и четвертый гол, Урибе вышел на ворота, затем протолкнул мяч мимо вратаря, но с ленточки игровой снаряд вынес защитник.
В концовке Оспина получил очередное повреждение, но даже с травмой он совершил несколько спасений, подведя черту под попытками Польши забить хотя бы гол престижа.
Польша - Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40 - 0:1; Фалькао, 70 - 0:2; Куадрадо, 75 - 0:3
Польша: Щесны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Берешиньски (Теодорчик, 73), Пищек, Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски, Ковнацки (Гросицки, 57), Левандовски
Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Давинсон Санчес, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Родригес, Хуан Куадрадо, Кинтеро (Лерма, 73), Фалькао (Бакка, 78
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
Не пропустите! Япония – Сенегал – 2:2 (обзор)
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