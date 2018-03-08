Капитуляция Гаттузо: "Милан" на своем поле уступил "Арсеналу"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Милан" встречался с "Арсеналом". Обе команды на данный момент должны все усилия бросить на завоевание ЛЕ, так как в чемпионате страны они пока далеки от зоны Лиги чемпионов. Также стоит сказать, что судьба в лондонском клубе Арсена Венгера висит на волоске, "канониры" проиграли четыре игры подряд, поэтому им было очень важно выступить удачно в поединке с "Миланом", который не проигрывает уже 13 матчей подряд. Однако каждая серия когда-либо прерывается, сегодня завершились как успешная, так и неудачная.

"Милан" начал игру активнее, но кроме обычных прострелов ничего сопернику не предложил. Выделить можно только подачу Сусо, когда едва не занёс мяч в ворота Бонавентура. "Арсенал" же на это ответил забитым мячом: Калабрия отдал неточную передачу на своей половине поля, гости совершили перехват, Озил отдал мяч на Мхитаряна, тот накрутил все того же Калабрию, а затем пробил, мяч срикошетил от Бонуччи и влетел в ворота.

"Милану" срочно было необходимо активизироваться, но итальянцы никак не могли прийти в себя, кроме банальных навесов и прострелов ничего не могли придумать, но они не становились проблемой для обороны и вратаря. "Арсенал" же отвечал контратаками, был острее и мог неоднократно забивать второй гол.

Неплохо с линии штрафной пробивал Чемберс, Уэлбек вываливался один на один, но пробил неудачно, попал прямо во вратаря, а Мхитарян проверил на прочность перекладину, откликнувшись на передачу Уэлбека.

"Арсенал" смотрелся лучше и закономерно забил "гол в раздевалку". Озил шикарным пасом вывел Рэмзи один на один с вратарем, тот обыграл Доннарумму и забил уже в пустые ворота.

Во втором тайме выход один на один снова не реализовал Уэлбек, после чего "Арсенал" ушел в оборону и о контратаках уже не помышлял. "Милан" большими силами пошел в атаку, на этот раз акцент сместился на дальние удары, где особенно старался Бонавентура, но хозяевам никак не удавалось попасть в створ.

Постепенно пыл "Милана" угасал, опасных моментов становилось все меньше (выделить можно только попытку выхода на ворота Калинича, но того опередил Оспина). В концовке можно было рискнуть и устроить финальный штурм, но ничего такого не произошло, хотя несколько атак итальянцы все же провели. "Арсенал" спокойно отсиделся в обороне и теперь имеет существенное преимущество перед ответной игрой.

"Милан" – "Арсенал" 0:2

Голы: Мхитарян, 14 – 0:1; Рэмзи, 45 – 0:2.

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Борини, 78), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Чалханоглу (Калинич, 61), Кутроне (Силва, 68).

"Арсенал": Оспина, Чемберс (Эльнени, 86), Мустафи, Косьелни, Колашинац (Мейтленд-Найлс, 61), Рэмзи, Джака, Уилшир, Мхитарян, Озил (Холдинг, 79), Уэлбек.

Вячеслав Горбачев

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