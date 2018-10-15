Каппа: "Без Месси "Барселона" в этом сезоне занимала бы десятое место"

Известный аргентинский специалист Анхель Каппа рассказал о важности Лионеля Месси для "Барселоны".

"Месси - прекрасный футболист, но я согласен с недавним высказыванием Марадоны. Не стоит обожествлять его и идти на поводу у всего этого маркетинга. Тем не менее, без Месси в этом сезоне "Барселона" занимала бы десятое место в чемпионате" - приводит слова Каппы Goal.com.

Отметим, что в текущем сезоне Месси поучаствовал в 10 из 19 голов "Барселоны" в Примере.

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