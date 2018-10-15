Каппа назвал тренера, которого он хотел бы видеть в сборной Аргентины

Известный аргентинский специалист Анхель Каппа высказался о ситуации с тренером в сборной Аргентины.

"Скалони? Я не считаю, что он должен остаться наставником сборной Аргентины. Ему не хватает опыта. Я бы пригласил Маурисио Почеттино на эту должность" - приводит слова Каппы Goal.com.

Напомним, что Скалони сменил на посту тренера сборной Хорхе Сампаоли после ЧМ-2018.

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