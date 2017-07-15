Капустка перешёл в "Фрайбург"
"Фрайбург" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Лестера" Бартоша Капустки.
Немецкий клуб арендовал поляка до лета 2018 года с правом последующего выкупа.
Капустка выступал за "Лестер" с 2016 года, сыграл 3 матча. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2021 года.
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|Кельн
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|6
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|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
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|Вердер Бремен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|34
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|34
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|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
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|38
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|Гамбург
|34
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|Майнц 05
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|Вольфсбург
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|Дармштадт 98
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