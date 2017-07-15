Капустка перешёл в "Фрайбург"

"Фрайбург" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Лестера" Бартоша Капустки.

Немецкий клуб арендовал поляка до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Капустка выступал за "Лестер" с 2016 года, сыграл 3 матча. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2021 года.

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