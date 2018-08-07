"Карабах" - БАТЭ - 0:1 (обзор)

Теги карабахбатэ

"Карабах" - БАТЭ - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Карабахом" и БАТЭ - 0:1.

Видео: "Карабах" - БАТЭ.

Не пропустите: Гол Драгуна принес БАТЭ победу над "Карабахом". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов