"Карабах" и "Шериф" голов не забили

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов азербайджанский "Карабах" на своем поле сыграл в нулевую ничью с молдавским "Шерифом".

"Карабах" - "Шериф" - 0:0

Напомним, в другом матче "Славия" минимально обыграла БАТЭ. | soccernews.ru