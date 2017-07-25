"Карабах" и "Шериф" голов не забили

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"Карабах" и "Шериф" голов не забилиВ первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов азербайджанский "Карабах" на своем поле сыграл в нулевую ничью с молдавским "Шерифом".

"Карабах" - "Шериф" - 0:0

Напомним, в другом матче "Славия" минимально обыграла БАТЭ. | soccernews.ru

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