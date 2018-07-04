"Карабах" объявил о трансфере вратаря сборной Исландии

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"Карабах" объявил о трансфере вратаря сборной Исландии"Карабах" объявил о трансфере вратаря сборной Исландии Ханнеса Тоура Халльдоурссона.

34-летний футболист играл в основном составе исландцев на ЧМ-2018.

Ранее он выступал за датский клуб "Раннерс".

В прошлом сезоне Халльдоурссон провел за команду 35 матчей, в которых пропустил 56 мячей и девять раз отыграл "на ноль". 

Напомним, "Челси" планирует отдать Головина в аренду сразу после его трансфера. | soccernews.ru

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