"Карабах" обыграл "Копенгаген" в квалификации Лиги Чемпионов

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"Карабах" обыграл "Копенгаген" в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Карабах" на своем поле с минимальным счетом победил "Копенгаген".

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (1:0)
Гол: Мадатов, 25 - 1:0

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