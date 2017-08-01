"Карабах" обыграл "Шериф" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Карабах" на выезде победил "Шериф" и вышел в следующий этап.

"Шериф" Молдова - "Карабах" Азербайджан - 1:2 (0:1) - первый матч - 0:0

Голы: Ндлову, 45 - 0:1, Мичел, 86 - 0:2, Бадибанга, 90 (с пенальти) - 1:2

"Шериф": Микулич, Посмак, Раку, Сушич, Виктор, де Нойер (Мугоша, 61), Кристиано, Баяла, Брезовец (Балима, 85), Бадибанга, Домашкан.

"Карабах": Шехич, Аголи, Садыгов, Медведев (Жезничак, 31), Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов (Исмаилов, 60), Ндлову (Рамазанов, 89). | http://soccernews.ru