"Карабах" отобрал очки у "Атлетико"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Карабах" и "Атлетико" разошлись нулевой ничьей. Стоит отметить, что азербайджанский клуб набрал свое первое очко в истории турнира. "Атлетико" с двумя пунктами остался на третьем месте в группе.

"Карабах" Азербайджан – "Атлетико" Испания - 0:0

"Карабах": Шехич, Медведев (Жезничак, 71), Аголи, Садыгов, Гусейнов, Ришард, Гараев, Педро Энрике (Герье, 69), Мичел (Эльюнусси, 85), Мадатов, Ндлову.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Филипе Луис, Хименес, Гайтан (Парти, 64), Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Корреа, 72), Гризманн, Гамейро (Торрес, 72).

Удаление: Ндлову (75).

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