"Карабах" подписал бывшего голкипера "Челси"

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"Карабах" подписал бывшего голкипера "Челси"

Боснийский вратарь "Борнмута" Асмир Бегович перешел в "Карабах", сообщает официальный сайт клуба.

Азербайджанский клуб арендовал голкипера до конца текущего гола.

32-летний Бегович выступает за "Борнмут" с 2017 года. Всего он провел за клуб 70 матчей и пропустил 120 голов. Ранее он играл за "Портсмут", "Лувьер", "Макклсфилд Таун", "Йовиль", "Ипсвич", "Сток Сити" и "Челси". За сборную Боснии сыграл 61 матч. Чемпион Англии-2016/17.

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