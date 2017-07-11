"Карабах", "Ред Булл" и "Партизан" побеждают в квалификации Лиги чемпионов

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"Карабах", "Ред Булл" и "Партизан" побеждают в квалификации Лиги чемпионов

Завершились первые четвертьфинальные матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победы одержали "Карабах", "Ред Булл", "Партизан" и "Риека".

"Карабах" (Азербайджан) - "Самтредиа" (Грузия) - 5:0 (3:0)
Голы: Измайлов, 10 (с пенальти) - 1:0, Ндлову, 37 - 2:0, Ндлову, 45 (с пенальти) - 3:0, Гуррье, 83 - 4:0, Мичел, 80+2 - 5:0

"Хибернианс" (Мальта) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 0:3 (0:2)
Голы: Бериша, 32 (с пенальти) - 0:1, Хван Хи Чхан, 35 - 0:2, Минамино, 54 - 0:3

"Партизан" (Сербия) - "Будучность" (Черногория) - 2:0 (0:0)
Голы: Джурджевич, 53 (с пенальти) - 1:0, Леонардо, 63 - 2:0

"Риека" (Хорватия) - ТНС (Уэльс) - 2:0 (1:0)
Голы: Мишич, 5 - 1:0, Матей, 69 - 2:0 | http://soccernews.ru

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