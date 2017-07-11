"Карабах", "Ред Булл" и "Партизан" побеждают в квалификации Лиги чемпионов
Завершились первые четвертьфинальные матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победы одержали "Карабах", "Ред Булл", "Партизан" и "Риека".
"Карабах" (Азербайджан) - "Самтредиа" (Грузия) - 5:0 (3:0)
Голы: Измайлов, 10 (с пенальти) - 1:0, Ндлову, 37 - 2:0, Ндлову, 45 (с пенальти) - 3:0, Гуррье, 83 - 4:0, Мичел, 80+2 - 5:0
"Хибернианс" (Мальта) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 0:3 (0:2)
Голы: Бериша, 32 (с пенальти) - 0:1, Хван Хи Чхан, 35 - 0:2, Минамино, 54 - 0:3
"Партизан" (Сербия) - "Будучность" (Черногория) - 2:0 (0:0)
Голы: Джурджевич, 53 (с пенальти) - 1:0, Леонардо, 63 - 2:0
"Риека" (Хорватия) - ТНС (Уэльс) - 2:0 (1:0)
Голы: Мишич, 5 - 1:0, Матей, 69 - 2:0 | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
главное
Лента новостей
-
Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"
-
"Барселона" предложила 30 миллионов евро за Семеду
-
Корян вернулся в "Локомотив"
-
Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"
-
"Ливерпуль" готов заплатить 28 миллионов евро за Корреа
-
"Зенит" продлил контракт с Зыряновым
-
Каррера: "Спартак" не может позволить себе промахнуться с трансферами"
-
Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года
-
Дядюн: "Я подписал контракт с "Ростовом"
-
Алдонин возобновил карьеру
-
Каррера прокомментировал отсутствие Зобнина
-
"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18
-
Дядюн покинул "Рубин"
-
Якубовичу вручили футболку "Карабаха"
-
"ВТБ Арена" будет стадионом московского "Динамо"
-
Зума интересует сразу два английских клуба
-
Ибрагимович восстановится раньше, чем ожидалось
-
Коста прибыл в офис "Ювентуса"
-
"Арсенал" представил новый комплект формы
-
"Челси" настроен подписать Обамеянга
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|14
|2
|ПСЖ
|6
|12
|3
|Лудогорец
|6
|3
|4
|Базель
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|11
|2
|Бенфика
|6
|8
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Динамо Киев
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|9
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|5
|4
|Селтик
|6
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|12
|3
|Ростов
|6
|5
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Монако
|6
|11
|2
|Байер Леверкузен
|6
|10
|3
|Тоттенхэм
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|14
|2
|Реал Мадрид
|6
|12
|3
|Легия Варшава
|6
|4
|4
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Лестер Сити
|6
|13
|2
|Порту
|6
|11
|3
|Копенгаген
|6
|9
|4
|Клуб Брюгге
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|14
|2
|Севилья
|6
|11
|3
|Олимпик Лион
|6
|8
|4
|Динамо Загреб
|6
|0