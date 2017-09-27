"Карабах" - "Рома" - 1:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча Лиги Чемпионов между "Карабахом" и "Ромой".
Читайте также: "Рома" добыла выездную победу над "Карабахом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта Азаром
-
Тяжелый выезд на "Сан Мамес": "Заря" во втором туре гостит в Бильбао у "Атлетика"
-
Белорусский вояж для Арсена Венгера: БАТЭ принимает "Арсенал"
Лента новостей
-
"Бавария" отправила в отставку Анчелотти
-
"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов
-
Леонардо возглавил "Антальяспор"
-
"Интер" включился в борьбу за Горетцку
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Андоррой и Швейцарией
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля
-
Президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком в мире
-
Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" может уволить Анчелотти
-
Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"
-
Ловчев: "Матчи "Спартака" и ЦСКА показали, куда ушел современный футбол"
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Иванович: "Зенит" заслуживает на трофеи в текущем сезоне"
-
Румменигге: "Это была не "Бавария"
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"
-
Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"
-
Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0