"Карабах" снова побеждает "Самтредию" и выходит в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Карабах" в гостях одолел "Самтредию" и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.

"Самтредия" - "Карабах" - 0:1 (результат первого матча - 0:5)

Гол: Герье, 22 - 0:1.

"Самтредия": Мигинейшвили, Мчедлишвили, Сандохадзе, Касрадзе, Балде, Маркозашвили, Манджгаладзе, Датунайшвили, Ражамашвили, Ги, Сабанадзе.



"Карабах": Каниболоцкий, Жезничак, Аголи, Медведев, Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов, Ндлову.

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