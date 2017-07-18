"Карабах" снова побеждает "Самтредию" и выходит в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Карабах" в гостях одолел "Самтредию" и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.
"Самтредия" - "Карабах" - 0:1 (результат первого матча - 0:5)
Гол: Герье, 22 - 0:1.
"Самтредия": Мигинейшвили, Мчедлишвили, Сандохадзе, Касрадзе, Балде, Маркозашвили, Манджгаладзе, Датунайшвили, Ражамашвили, Ги, Сабанадзе.
"Карабах": Каниболоцкий, Жезничак, Аголи, Медведев, Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов, Ндлову.
Не пропустите: БАТЭ и "Вардар" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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