"Карабах", "Спортинг" и АПОЭЛ вышли в групповой раунд Лиги Чемпионов

Сегодня определились все участники группового раунда Лиги Чемпионов. Так, последними путевки в следующий раунд турнира оформили азербайджанский "Карабах", лиссабонский "Спортинг" и кипрский АПОЭЛ.

"Копенгаген" - "Карабах" - 2:1 (результат первого матча - 0:1)

Голы: Сантандер, 45 - 1:0, Ндлову, 63 - 1:1, Павлович, 66 - 2:1.

"Спарта" - АПОЭЛ - 0:0 (результат первого матча - 0:2)

"Стяуа" - "Спортинг" - 1:5 (результат первого матча - 0:0)

Голы: Думбия, 13 - 0:1, Маранхао, 20 - 1:1, Акунья, 60 - 1:2, Мартинш, 64 - 1:3, Дост, 75 - 1:4, Батталья, 88 - 1:5.

Напомним, также в групповую стадию ЛЧ вышел ЦСКА. | soccernews.ru