"Карабах" выиграл у "Дандолка" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов

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"Карабах" выиграл у "Дандолка" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов

"Карабах" крупно обыграл "Дандолку" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Победу команде помогли принести Хайме Ромеро, оформивший дубль, и Аилтон.

"Карабах" - "Дандолк" - 3:0 (1:0)

Голы: Хайме Ромеро, 12 - 1:0, Аилтон, 76 - 2:0, Хайме Ромеро, 87 - 3:0. 

А еще: "Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ| http://soccernews.ru
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