"Карабах" забил первый в своей истории выездной гол в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" дома играет с "Карабахом".

В первой половине поединка счет открыл испанский хавбек азербайджанского клуба Мичел.

Стоит отметить, что "Карабах" забил первый гол в гостях в Лиге Чемпионов в своей истории.

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