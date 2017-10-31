"Карабах" забил первый в своей истории выездной гол в Лиге Чемпионов

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"Карабах" забил первый в своей истории выездной гол в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" дома играет с "Карабахом".

В первой половине поединка счет открыл испанский хавбек азербайджанского клуба Мичел.

Стоит отметить, что "Карабах" забил первый гол в гостях в Лиге Чемпионов в своей истории.

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