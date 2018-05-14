"Карабюкспор" – "Фенербахче" - 0:7 (обзор)

Теги карабюкспорфенербахче

"Карабюкспор" – "Фенербахче" - 0:7 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Турции между "Карабюкспором" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" деклассировал "Карабюкспор", "Акхисар Беледие" сильнее "Кайсериспора". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Фенербахче 33 69
3 Истанбул ББ 33 69
4 Бешикташ 33 68
5 Трабзонспор 33 52
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 33 44
10 Малатия Беледийеспор 33 40
11 Бурсаспор 33 39
12 Акхисар Беледийе ГС 33 39
13 Антальяспор 33 38
14 Аланьяспор 33 37
15 Коньяспор 33 36
16 Османлыспор 33 33
17 Генчлербирлиги 33 30
18 Карабюкспор 33 12
Полная таблица

топ-5 тегов