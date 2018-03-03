"Карабюкспор" – "Галатасарай" - 0:7 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Турции между "Карабюкспором" и "Галатасараем".
Не пропустите: "Галатасарай" деклассировал "Карабюкспор" благодаря покеру Гомиса и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|24
|50
|2
|Истанбул ББ
|24
|50
|3
|Бешикташ
|23
|44
|4
|Фенербахче
|23
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Трабзонспор
|23
|36
|7
|Гёзтепе АС Измир
|24
|36
|8
|Сивасспор
|23
|34
|9
|Малатия Беледийеспор
|23
|31
|10
|Бурсаспор
|24
|30
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|23
|30
|12
|Касимпаса
|24
|30
|13
|Генчлербирлиги
|23
|26
|14
|Антальяспор
|23
|25
|15
|Аланьяспор
|23
|21
|16
|Коньяспор
|23
|21
|17
|Османлыспор
|24
|21
|18
|Карабюкспор
|24
|12