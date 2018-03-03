"Карабюкспор" – "Галатасарай" - 0:7 (обзор)

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"Карабюкспор" – "Галатасарай" - 0:7 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Турции между "Карабюкспором" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Галатасарай" деклассировал "Карабюкспор" благодаря покеру Гомиса и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 24 50
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 24 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Бурсаспор 24 30
11 Акхисар Беледийе ГС 23 30
12 Касимпаса 24 30
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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