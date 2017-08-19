"Карабюкспор" и "Бурсаспор" побеждают во 2-м туре чемпионата Турции

В рамках второго тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Карабюкспор" и "Бурсаспор" синхронно одержали домашние победы над "Истанбулом" и "Аланьяспором" соответственно.

"Карабюкспор" – "Истанбул" - 3:1

Голы: Наполеони, 21 - 0:1, Торже, 29 - 1:1, Епуряну, 45 (автогол) - 2:1, Грозав, 67 - 3:1.



"Бурсаспор" – "Аланьяспор" - 3:2

Голы: Агеманг-Баду, 38 - 1:0, Баталья, 44 (пенальти) - 2:0, Этаме, 62 - 2:1, Вагнер Лав, 67 - 2:2, Деларж, 90 - 3:2.

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