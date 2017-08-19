"Карабюкспор" и "Бурсаспор" побеждают во 2-м туре чемпионата Турции

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"Карабюкспор" и "Бурсаспор" побеждают во 2-м туре чемпионата Турции

В рамках второго тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Карабюкспор" и "Бурсаспор" синхронно одержали домашние победы над "Истанбулом" и "Аланьяспором" соответственно.

"Карабюкспор" – "Истанбул" - 3:1

Голы: Наполеони, 21 - 0:1, Торже, 29 - 1:1, Епуряну, 45 (автогол) - 2:1, Грозав, 67 - 3:1.


"Бурсаспор" – "Аланьяспор" - 3:2

Голы: Агеманг-Баду, 38 - 1:0, Баталья, 44 (пенальти) - 2:0, Этаме, 62 - 2:1, Вагнер Лав, 67 - 2:2, Деларж, 90 - 3:2. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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