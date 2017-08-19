"Карабюкспор" – "Истанбул" - 3:1, "Бурсаспор" – "Аланьяспор" - 3:2 (обзоры)

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"Карабюкспор" – "Истанбул" - 3:1, "Бурсаспор" – "Аланьяспор" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура чемпионата Турции.

"Карабюкспор" – "Истанбул" - 3:1

"Бурсаспор" – "Аланьяспор" - 3:2

Не пропустите: "Карабюкспор" и "Бурсаспор" побеждают во 2-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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