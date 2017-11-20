"Карабюкспор" – "Касымпаша" - 0:2 (обзор)

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"Карабюкспор" – "Касымпаша" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата Турции между "Карабюкспором" и "Касымпашей".

Не пропустите: "Карабюкспор" Селезнёва дома проиграл "Касымпаше". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 12 26
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Фенербахче 12 20
6 Сивасспор 12 19
7 Бурсаспор 12 18
8 Гёзтепе АС Измир 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 12 18
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Касимпаса 12 15
13 Малатия Беледийеспор 12 14
14 Антальяспор 12 13
15 Коньяспор 12 11
16 Османлыспор 12 8
17 Карабюкспор 12 8
18 Генчлербирлиги 12 8
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