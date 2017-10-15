"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)

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"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей восьмого тура чемпионата Турции.

"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0

"Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 8 16
3 Истанбул ББ 8 16
4 Бешикташ 8 14
5 Кайсериспор 8 14
6 Акхисар Беледийе ГС 7 13
7 Фенербахче 7 11
8 Аланьяспор 8 10
9 Трабзонспор 7 9
10 Бурсаспор 7 9
11 Сивасспор 7 9
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Карабюкспор 8 8
14 Касимпаса 7 8
15 Коньяспор 8 7
16 Генчлербирлиги 8 7
17 Антальяспор 8 6
18 Османлыспор 7 4
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