"Карабюкспор" подтвердил уход Селезнёва

"Карабюкспор" на своём официальном сайте подтвердил уход нападающего Евгения Селезнёва.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 32-летний украинец стал свободным агентом.

"Причина ухода из "Карабюкспора" простая - мы ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован. Сейчас будут варианты продолжения карьеры" - прокомментировал ситуацию Иван Пироженко, представляющий интересы футболиста.

Напомним, что Селезнёв выступал за "Карабюкспор" с января 2017 года, сыграл 31 матч и забил 8 голов. | http://soccernews.ru