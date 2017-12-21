"Карабюкспор" подтвердил уход Селезнёва
"Карабюкспор" на своём официальном сайте подтвердил уход нападающего Евгения Селезнёва.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 32-летний украинец стал свободным агентом.
"Причина ухода из "Карабюкспора" простая - мы ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован. Сейчас будут варианты продолжения карьеры" - прокомментировал ситуацию Иван Пироженко, представляющий интересы футболиста.
Напомним, что Селезнёв выступал за "Карабюкспор" с января 2017 года, сыграл 31 матч и забил 8 голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
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|17
|Генчлербирлиги
|16
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|18
|Карабюкспор
|16
|8