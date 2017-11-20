"Карабюкспор" Селезнёва дома проиграл "Касымпаше"

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"Карабюкспор" Селезнёва дома проиграл "Касымпаше"

В рамках 12-го тура чемпионата Турции "Карабюкспор" с Евгением Селезнёвым в составе на своём поле потерпел поражение от "Касымпаши".


"Карабюкспор" – "Касымпаша" - 0:2

Голы: Этунди, 58 - 0:1, Эдуок, 72 - 0:2.

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Команда М О
1 Галатасарай 12 26
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Фенербахче 12 20
6 Сивасспор 12 19
7 Бурсаспор 12 18
8 Гёзтепе АС Измир 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 12 18
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Касимпаса 12 15
13 Малатия Беледийеспор 12 14
14 Антальяспор 12 13
15 Коньяспор 12 11
16 Османлыспор 12 8
17 Карабюкспор 12 8
18 Генчлербирлиги 12 8
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