"Карабюкспор" Селезнёва дома проиграл "Касымпаше"

В рамках 12-го тура чемпионата Турции "Карабюкспор" с Евгением Селезнёвым в составе на своём поле потерпел поражение от "Касымпаши".



"Карабюкспор" – "Касымпаша" - 0:2

Голы: Этунди, 58 - 0:1, Эдуок, 72 - 0:2.

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