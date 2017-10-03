Карадениз хочет выиграть Кубок России

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз намерен завоевать еще один титул в своей карьере.

"​Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее", - сказал игрок в интервью официальному сайту клуба.

В текущем чемпионате России футболист провел 10 матчей и забил 1 гол. В рамках 1/8 финала Кубка России "Рубин" сыграет на выезде с "Крыльями Советов".

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