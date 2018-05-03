Форвард "Рубина" Гекдениз Карадениз может объявить о завершении карьеры уже сегодня.

Как сообщает источник, футболист расскажет о своих планах "повесить бутсы на гвоздь" по окончании сезона.

38-летний турок вечером соберет специальную пресс-конференцию на базе клуба, на которой сделает заявление.

Нападающий играет за "Рубин" с 2008 года. На его счету 299 матчей и 52 гола.

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