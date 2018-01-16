Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане

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Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз вскоре может покинуть казанский клуб.

В услугах 38-летнего турка заинтересованы два азербайджанских клуба, названия которых не указываются.

В этом сезоне Карадениз сыграл за "Рубин" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. 

Не пропустите: Карадениз стал автором лучшего гола "Рубина" в 2017 году. | http://soccernews.ru

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