Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз вскоре может покинуть казанский клуб.

В услугах 38-летнего турка заинтересованы два азербайджанских клуба, названия которых не указываются.

В этом сезоне Карадениз сыграл за "Рубин" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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