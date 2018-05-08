Карадениз может войти в тренерский штаб "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что завершающий карьеру Гёкдениз Карадениз может войти в его тренерский штаб.

"Мы говорили с ним на эту тему. Желание быть тренером у него есть и мы готовы его принять в тренерском коллективе" - сказал Бердыев.

Напомним, что 38-летний Карадениз выступает за "Рубин" с 2008 года. В ближайшее время он планирует повесить бутсы на гвоздь.

Не пропустите: Карадениз провёл 300-й матч за "Рубин". | http://soccernews.ru