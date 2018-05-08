Карадениз может войти в тренерский штаб "Рубина"

Теги рубинкурбан бердыевгекдениз карадениз

Карадениз может войти в тренерский штаб "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что завершающий карьеру Гёкдениз Карадениз может войти в его тренерский штаб.

"Мы говорили с ним на эту тему. Желание быть тренером у него есть и мы готовы его принять в тренерском коллективе" - сказал Бердыев.

Напомним, что 38-летний Карадениз выступает за "Рубин" с 2008 года. В ближайшее время он планирует повесить бутсы на гвоздь.

Не пропустите: Карадениз провёл 300-й матч за "Рубин". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов