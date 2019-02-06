Карадениз потребовал от "Рубина" погасить долги по зарплате

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Карадениз потребовал от "Рубина" погасить долги по зарплате

Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз потребовал от казанского клуба погасить долги по зарплате.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о сумме в 64 миллиона рублей (более 850 тысяч евро), которая за счёт налогов может вырасти ещё на 21 миллион.

39-летний турок обратился с жалобой в РФС, рассчитывая, что организация поможет ему урегулировать финансовый спор.

Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, сыграл 300 матчей, забил 52 гола и сделал 57 ассистов.

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