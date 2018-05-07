Карадениз провёл 300-й матч за "Рубин"

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Карадениз провёл 300-й матч за "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Гёкдениз Карадениз принял участие в матче 29-го тура чемпионата России против "Уфы".

Эта игра стала для 38-летнего турка 300-й в составе казанской команды.

Отметим, что Карадениз выступает за "Рубин" с 2008 года.

Матч с "Уфой" стал для хавбека последним на "Казань-Арене", поскольку по окончании сезона он завершит карьеру. | http://soccernews.ru

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