Караев, который находился на просмотре в ЦСКА, вернется в КАМАЗ

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Караев, который находился на просмотре в ЦСКА, вернется в КАМАЗ

Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов сообщил, что Давид Караев, который находится на просмотре в ЦСКА, вернется в команду. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, 24-летний форвард тренировался с красно-синими на первом сборе в Испании этой зимой.

"Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было.

Давид вернется в "КАМАЗ", у него контракт", - сказал Миннеханов.

В этом сезоне форвард провел 16 матчей в ПФЛ в зоне Урал-Поволжье и забил 11 голов.

Трансферная стоимость Караева - 275 тысяч евро.

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