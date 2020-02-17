Караев опроверг информацию о решении ЦСКА не подписывать его из-за лишнего веса

Нападающий КАМАЗа Давид Караев прокомментировал слухи, согласно которым ЦСКА отказался подписывать с ним соглашение из-за проблем с весом.

"Ни от тренера, ни от руководства, ни от тех, кто занимался вопросом моего будущего, я не услышал таких претензий. Состоялся личный разговор с Гончаренко, мне объяснили причины, почему решили меня не оставлять. Игровые моменты, не буду их выносить. Гончаренко объяснил, как будет лучше для меня и для ЦСКА. Даже хорошо, что он сказал всё открыто и честно.

Если коротко, Гончаренко не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики. Хотя я в любом случае хотел остаться. Но раз тренер так объяснил ситуацию и посоветовал подыскать другую команду, а не сидеть на лавке - значит, так лучше", - сказал 24-летний футболист.

Напомним, что Караев провёл с армейцами два сбора, а перед третьим клуб объявил о его возвращении в КАМАЗ.

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